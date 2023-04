Van Dunem defende Mamadou Ba em tribunal: “É um cidadão honesto e empenhado”

A ex-ministra da Justiça Francisca van Dunem já fez chegar o seu depoimento ao tribunal que vai julgar o activista anti-racismo Mamadou Ba pelo crime de difamação. Mamadou Ba disse que o neonazi Mário Machado foi “uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro”, em 1995. Arrolada como testemunha de defesa do arguido, a juíza conselheira jubilada afirma que Mamadou “é um cidadão honesto e empenhado”, “um homem comprometido com a sua causa, que defende à outrance” — ou seja, ao extremo. Daí que use por vezes “linguagem dura, que choca, para produzir efeito. Para gerar o necessário sobressalto”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt