Petição pede acesso de todas as doentes com cancro do ovário a fármacos inovadores

Em causa doentes com cancro do ovário avançado. Iniciativa já tem mais de 10 mil assinaturas. Infarmed está a reavaliar tratamento em primeira linha para doentes sem mutação BRCA.

Foi lançada há pouco mais de um mês a petição pública “Nenhuma mulher portuguesa com cancro do ovário deixada para trás”, criada pelo Movimento Cancro do Ovário e Outros Cancros Ginecológicos (MOG). E já conta com mais de dez mil assinaturas, ultrapassando o necessário para ser discutida no Parlamento.