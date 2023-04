Maybach entra no mercado eléctrico com versão ultraluxuosa do EQS SUV

A Maybach desvendou a sua primeira proposta completamente eléctrica nesta segunda-feira. A submarca de luxo da Mercedes entra no mercado com uma versão ultrassofisticada do EQS SUV, que promete um alcance de 600 quilómetros entre recargas e ir de zero a 100 km/h em quatro segundos. A potência ronda os 484 kW (658cv), com um binário máximo de 950 Nm.

O visual inegavelmente opulento mistura o moderno e o clássico, com bancos estofados a couro napa (“tratado de forma sustentável”) e detalhes em madeira de nogueira ou de bétula num interior repleto de ecrãs. A pintura exterior a dois tons (opcional) e os estribos laterais com o emblema do duplo M identificam o carro como um Maybach.

A Mercedes-Benz espera abrir as encomendas para os veículos em Junho, mas ainda não há data de chegada a Portugal ou previsão de preço. Serão, certamente, algumas centenas de milhares de euros. “O Mercedes-Maybach EQS SUV une a nossa ambição de liderar no segmento digital e eléctrico com o nosso foco no segmento de luxo”, salientou Ola Källenius, presidente do conselho de administração do grupo Mercedes-Benz, no comunicado de apresentação do veículo.​

A marca de ultraluxo da Mercedes-Benz nasceu na sequência da crise automóvel do final dos anos 1990, que culminou com a compra da Bentley pela Volkswagen e da Rolls-Royce pela BMW. Para manter a competitividade, a fabricante de Estugarda lançou a sua própria proposta naquele segmento, que rapidamente atraiu clientes como Roman Abramovich e Jay-Z. Só que as vendas dos veículos, cujos preços chegavam aos 500 mil euros, não impressionaram. Em 2011, não ultrapassaram os três dígitos; um ano mais tarde, a marca foi descontinuada.

A marca do duplo M renasceu em 2014, com uma série de limusines de luxo e preços que começam por volta dos 200 mil euros. O novo Maybach EQS SUV introduz uma proposta mais amiga do ambiente, numa altura em que o sector caminha para o fim dos modelos a combustão — pelo menos, na União Europeia, que aprovou recentemente legislação que proíbe a venda de carros novos a combustão a partir de 2035.

Por ora, a gigante automóvel alemã mostra que a experiência de opulência do Maybach não muda sem motor de combustão. O couro napa usado no interior é obtido de espécies “mantidas de forma apropriada” de acordo com orientações para o bem-estar animal e o tratamento das peles é feito com agentes vegetais ausentes de crómio.

O habitáculo é coberto de ecrãs (três que se fundem no tablier e outros dois nos encostos dos bancos da frente) que permitem aos viajantes controlar e partilhar informação através do sistema de infoentretenimento inteligente MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Há ainda duas entradas HDMI e quatro portas USB-C de carregamento rápido.

A pedido, a consola central do Maybach EQS SUV pode incluir mesas desdobráveis, um compartimento de refrigeração e taças de champanhe revestidas a prata.