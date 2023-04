Sp. Braga força assalto ao segundo lugar da Liga

Minhotos venceram o Casa Pia, fora de portas, e ultrapassaram provisoriamente o FC Porto no segundo posto do campeonato.

Tal como há uma semana, um golo bastou ao Sp. Braga para assegurar mais três importantes pontos na luta pelo pódio do campeonato. Para já, e graças a um triunfo no Estádio do Jamor, sobre o Casa Pia (0-1), os minhotos saltam provisoriamente para o segundo lugar da tabela, atirando pressão adicional para cima dos ombros do FC Porto.

Foi um jogo com sinal mais dos visitantes o que abriu a jornada 29. De um lado, um Casa Pia (que tem sido uma das revelações da prova) quase sempre forçado a jogar sem bola, disposto em 5x4x1, a tentar anular as investidas do adversário. Do outro, um Sp. Braga paciente, a circular de corredor a corredor, à espera de umerro dos anfitriões ou de uma situação de igualdade ou superioridade numérica em que pudesse desequilibrar.

Com Alan Ruiz e Ricardo Horta na frente, secundados por Al Musrati e André Horta no corredor central, e por Iuri Medeiros e Bruma nas alas, os minhotos tomaram conta das operações mas só somaram um par de lances de perigo (com um remate de Iuri Medeiros por cima em destaque) numa primeira parte em que a melhor ocasião até foi de Godwin — o avançado não conseguiu dar, de cabeça, o melhor seguimento a um cruzamento longo com direito a desvio ao segundo poste.

No reatamento, porém, o Sp. Braga subiu um patamar de intensidade, explorou mais os corredores laterais e, num lance que envolveu Victor Gómez e Alan Ruiz, combinou para a finalização de Ricardo Horta, que fez o 11.º golo no campeonato.

Com o resultado alterado, o Casa Pia foi forçado a arriscar um pouco mais. Com o velocíssimo Godwin como referência para as transições e Rafael Martins para as saídas em apoio, tentou num par de ocasiões explorar o contra-ataque e ainda causou um par de sustos ao Sp. Braga, mas a equipa orientada por Artur Jorge mostrou maturidade q.b.

À hora de jogo, Filipe Martins fez três alterações no Casa Pia e uma delas passou por Felippe Cardoso, goleador para reforçar o poder de fogo. Do lado contrário, entraram Pizzi e Banza sem que as dinâmicas bracarenses se alterassem e a equipa soube, com critério, guardar a vantagem com bola e dispor ainda da mais flagrante ocasião desde o golo: Pizzi descobriu Horta na esquerda e, na passada, o avançado proporcionou a defesa da noite ao guarda-redes Ricardo Batista.

O resultado estava feito, a festa do Sp. Braga no relvado era mais do que justificad. Triunfo justo, e difícil, com direito a segundo lugar provisório.