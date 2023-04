No Dia Mundial da Criatividade, cientistas de Coimbra dão-nos esta BD

Assinala-se hoje, 21 de Abril, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que pretende chamar a atenção de todos nós para a importância da criatividade e da inovação na solução de problemas globais. Para celebrar este dia estabelecido pelas Nações Unidas, e que se assinala desde 2018, uma equipa do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra criou uma pequena banda desenhada dedicada à criatividade na área da inovação em biotecnologia.

“A inovação em biotecnologia constitui uma área de importância crescente no mundo, contribuindo para o cumprimento de alguns dos objectivos de desenvolvimento sustentável”, destaca a equipa do CNC sobre esta banda desenhada, intitulada Viagens no Bioempreendedorismo e que foi elaborada no âmbito do projecto BiotechSTARS.

Coordenado pelo CNC, o projecto BiotechSTARS procura promover a inovação, tendo como principal objectivo melhorar o sector empresarial em biotecnologia na região Centro de Portugal. Por outras palavras, promove o bioempreendedorismo, por exemplo, através de programas de geração de ideias inovadoras, capacitação e mentoria em quatro áreas principais da biotecnologia: saúde, indústria, mar e agro-alimentar.

O BiotechSTARS resulta de um consórcio entre o CNC, o Instituto do Ambiente, Tecnologia e Vida (IATV) da Universidade de Coimbra e o Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia (em Cantanhede), sendo financiado pelo Centro 2020, dentro do programa de Promoção do Espírito Empreendedor. Entre os vários objectivos está o aprofundar da colaboração entre empresas biotecnológicas, investigadores e bioempreendedores, bem como incentivar a angariação de investimento para criar novas empresas de biotecnologia. Como fim último está a sensibilização da sociedade para o empreendedorismo na área da biotecnologia.

Foto Pormenor da banda desenhada Viagens no Bioempreendedorismo André Caetano

Esta BD, que o PÚBLICO divulga no Dia Mundial da Criatividade e Inovação, procura contribuir para estreitar esses laços. A equipa do CNC têm já uma tradição de divulgação científica através de bandas desenhadas, várias das quais publicadas em primeira mão no PÚBLICO e dedicadas a diversas questões científicas, como a doença bipolar, a doença de Machado-Joseph, a esclerose lateral amiotrófica, a tuberculose, o exercício físico e as mitocôndrias, o sono, a (in)fertilidade humana, a diabetes, ou o cérebro. Outro dos exemplos é um livro de banda desenhada que aborda o problema do fígado gordo não-alcoólico.

A equipa que desenvolveu, desta vez, a história aos quadradinhos​ sobre o empreendedorismo no sector da biotecnologia teve a coordenação e o texto de Inês Sobral Escoval, Leandro Várzeas, Sara Varela Amaral e Catarina Cunha-Santos. Os desenhos são de André Caetano. Tudo isto porque, dizem-nos logo no arranque da banda desenhada, “a criatividade pode manifestar-se das mais diversas formas”. Eles escolheram hoje esta.