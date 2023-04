Hospitais avisam médicos sobre limitações de férias em Agosto por causa do Papa

O Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) já avisou os médicos de que as férias marcadas para a primeira semana de Agosto, data em que se realiza em Loures a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), não podem ser consideradas garantidas. De acordo com uma circular interna enviada pela direcção do centro hospitalar, as férias já marcadas para este período encontram-se “condicionalmente” aprovadas e só serão confirmadas com 15 dias de antecedência.

