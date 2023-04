Boaventura de Sousa Santos: “Tenho todo o interesse que a comissão do CES investigue as denúncias”

Depois de dias em que a única declaração que fez foi que iria processar por difamação as autoras do artigo "The walls spoke when no one else would", Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya, e que tinha pedido a suspensão do cargo de director emérito do Centro de Estudos Sociais (CES), da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos respondeu por escrito ao PÚBLICO para se defender das acusações vindas a público na última semana, nomeadamente da activista argentina Moira Ivana Millán e de três investigadoras que se fazem representar por uma advogada brasileira, Daniela Felix.

