Parpública recebeu instruções do Governo na privatização e na nacionalização da TAP

O ex-vice-presidente da Parpública, Carlos Durães da Conceição, disse esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP que a empresa que gere as participações do Estado esteve à margem do processo de renacionalização da companhia aérea, em 2020, o que levou a comissão executiva da empresa pública a pedir instruções vinculativas ao Governo para validar a operação. O antigo responsável adiantou que a Parpública também recebeu instruções do Governo em 2015 na privatização da empresa.

“O secretário de Estado do Tesouro privilegiou os contactos sobre o dossier TAP com consultores externos e com juristas [que o tinham acompanhado na passagem para a secretaria de Estado]”, disse o ex-vice-presidente da Parpública. O antigo responsável referia-se a Miguel Cruz, que antes de ir para o executivo liderava a Parpública.

“A dada altura sentimos necessidade de realizar o conselho de administração em que deliberamos instar o Governo [o secretário de Estado do Tesouro] tendo em atenção o desconhecimento sobre o processo TAP”, afirmou.

"Condicionámos a nossa assinatura dos instrumentos jurídicos legais a instruções vinculantes”, concluiu. O antigo responsável da Parpública respondeu que “estas instruções vinculantes tiveram a ver com a reversão da privatização”.

No entanto, confirmou que a Parpública também recebeu instruções do executivo em 2015 quando a empresa foi privatizada. "Estou seguro que se pedirem instruções vinculantes à Parpública referentes a 2015, a Parpública as facultará." “Qualquer assinatura minha em documentos da TAP foi precedida de instruções vinculantes da parte do accionista”, garantiu.

O antigo responsável disse ainda que "há um padrão" na relação entre o Ministério das Finanças e a Parpública no que toca às operações com a TAP. "Quase diria que a Parpública se desloca para o Terreiro do Paço", afirmou.

"O dossier da TAP teve sempre na Parpública e através de todos os Governos um tratamento de excepção", afirmou o responsável que defendeu que a Parpública tem "uma enorme autonomia de gestão". Não quer dizer que não haja instruções do Governo, disse, acrescentando que "não é uma excepção o ano de 2015, ou 2017 ou 2020".

Carlos Durães da Conceição contou também aos deputados que o ex-secretário de Estado do Tesouro – que ainda será ouvido na CPI – Miguel Cruz, e que antes de ir para o Governo liderava a Parpública, tinha um “perfil centralizador”. Disse ainda que o "secretário de Estado do Tesouro saiu da Parpública, mas a Parpública não saiu dele".

O antigo responsável viu com "surpresa" a delegação de competências da Parpública e do dossier TAP no secretário de Estado Miguel Cruz, que assumiu funções no Governo a 15 de Junho de 2020.