Quinto número do jornal Artéria sai com o PÚBLICO do próximo sábado

O projecto de informação comunitária Artéria, lançado pelo PÚBLICO em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem nova edição em papel — gratuita com o jornal de 22 de Abril.

A capital portuguesa mudou muito nos últimos anos, transformando-se num dos destinos mais badalados da Europa. A verdade é que há espaços, entidades, instituições, associações, lojas e pessoas que não podem ou não querem acompanhar esta mudança. É o caso de Jacinto Silva, 68 anos, encadernador de livros há mais de cinco décadas, numa pequena loja de Campo de Ourique. Não só tem resistido à mudança, como promete continuar de portas abertas, uma forma de evitar as armadilhas da reforma, mas, sobretudo, porque os clientes lhe pedem para não desistir, tão acostumados que estão ao seu serviço especializado.

É este o tema de capa da edição impressa do Artéria — projecto de informação comunitária lançado pelo PÚBLICO em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa —, distribuída gratuitamente com o jornal de 22 de Abril no distrito de Lisboa.

A quinta edição do Artéria centra-se particularmente na ideia de memória, tentando resgatar e dar voz a uma Lisboa que corre o risco de desaparecer ou ser olhada com algum desdém.

É também nesse sentido que se enquadra a reportagem Memórias de um Comércio Local, que conta a história das lojas Custódio’s, uma referência para várias gerações de lisboetas que aí compravam os seus electrodomésticos ou o primeiro telemóvel. Empresa familiar que chegou a ter 12 pontos de venda e acabou por sucumbir à crise e ao progresso.

Ao longo das suas 24 páginas há ainda espaço para uma visita à Casa do Alentejo, instituição incontornável na cidade que este ano comemora o seu centenário, e uma reportagem sobre a clínica SOL — o primeiro serviço odontopediátrico de Lisboa, que cuida de forma gratuita dos dentes e do sorriso das crianças até aos 18 anos de idade.

A entrevista com Helena Roseta, actual coordenadora nacional do Programa Bairros Saudáveis, várias crónicas e um ensaio fotográfico em torno do jazz lisboeta complementam a edição.