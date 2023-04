Sporting falha acesso às meias-finais da Liga Europa

O Sporting bem tentou, mas falhou o acesso às meias-finais da Liga Europa, depois de um empate em Alvalade (1-1) frente à Juventus. Após a derrota por 1-0 há uma semana, em Turim, o "leão" precisava de marcar um golo e não sofrer para, pelo menos, levar a eliminatória para prolongamento, mas, apesar de um jogo de domínio prolongado, não conseguiu furar a defensiva experiente da "vecchia signora".

Pouco antes de a bola começar a rolar em Alvalade, ficou a saber-se que a Juventus ia recuperar os 15 pontos que lhe tinham tirado por irregularidades em transferências – e com esses pontos, a “vecchia signora” subia para um lugar de Champions na Série A. Talvez por isso a “Juve” se empenhasse um bocadinho menos, talvez não. Mas o Sporting não podia contar com isso. Tinha de ser a mesma equipa que fora em Turim, com melhor finalização e sem lapsos defensivos como aquele que ditara a derrota na primeira mão.

Nos primeiros minutos, os “leões” nem pareceram a mesma equipa. Ainda no primeiro minuto, Gonçalo Inácio cometeu um erro que deixou a bola nos pés de Di Maria, mas conseguiu corrigir a falha logo a seguir. E aos 9’, veio uma falha que teve consequência. Num canto, a bola viaja até à área “leonina”, ninguém consegue tirar dali a bola e Rabiot, no meio do trânsito, fez o golo. De repente, a montanha que o Sporting tinha de escalar passava a ter o dobro do tamanho.

Mas os “leões” não se entregaram à depressão. Depois do golo sofrido, a equipa de Rúben Amorim recuperou essa identidade de equipa com vontade (e capacidade) de estrangular um “grande” do futebol europeu. Não precisou de esperar muito tempo, para cortar a metade o tamanho da montanha. Aos 18', Edwards avançou pela direita, passou por Alex Sandro e meteu em Trincão, que acertou no poste. A bola seguiu na direcção de Ugarte, que foi abalroado por Rabiot, e o árbitro assinalou penálti.

Em vez de Pedro Gonçalves, que tem falhado alguns ultimamente, avançou Edwards, que atirou para o meio enquanto Szczesny se lançou para o seu lado esquerdo. Golo importante porque o Sporting ainda tinha 70 minutos para, pelo menos nivelar a eliminatória.

O Sporting passou os 70 minutos seguintes a tentar reencontrar o caminho da baliza da Juventus. Quase sempre por cima no jogo, com um Ugarte a mandar no meio-campo, os "leões" podiam bem ter ido para o intervalo a ganhar, num cabeceamento de Diomande após canto que passou a rasar a baliza da "Juve".

Mas esta Juventus de Allegri, tal como já tinha acontecido em Turim, foi quase à prova de erro, a quintessência do que, em tempos, foi o futebol italiano, defender e levar o adversário ao desespero. Em alguns momentos da segunda parte, a "vecchia signora" até esteve por cima, com algum descontrolo emocional do Sporting.

É, no entanto, justo dizer que o Sporting lutou até ao último suspiro. Nos últimos 15 minutos, recuperou a compostura e lançou-se em busca do golo. Todos os desequilíbrios vieram da direita. Aos 75', Alex Sandro teve um lapso de julgamento e deixou Esgaio sozinho para avançar. O remate saiu forte, mas por cima.

Positivo/Negativo Positivo Marcus Edwards Ugarte mandou no meio-campo, mas foi o britânico que carregou a chama do Sporting até ao último minuto. Marcou de penálti numa jogada que ele próprio criou. E criou muito mais do que isso.

Positivo Cuadrado O experiente colombiano foi sempre o homem mais perigoso da Juventus, sem comprometer na defesa e a lançar ataques venenosos. Negativo Vlahovic Ajudou na confusão que deu o golo da Juventus e nada mais.

Negativo Trincão Foi ele o “ponta-de-lança” no ataque móvel do Sporting, mas foi presa fácil para a experiente defesa da Juventus.

Nos últimos minutos, foi Edwards a carregar a chama "leonina". Aos 88', chegou até ao último centímetro do campo e fez o cruzamento para o ponta-de-lança Coates, mas o uruguaio atirou por cima. E já em tempo de compensação, o britânico fez algo semelhante, com a bola a viajar até ao lado contrário e, depois, a ficar novamente à mercê de Coates, que voltou a falhar o alvo.

Foi a súmula do que foi esta dupla jornada do Sporting, que não escapou à sina italiana dos clubes portugueses na Europa. Foi uma equipa que sabia o que tinha de fazer, que soube fazê-lo, mas jogos ganham-se com golos. Não com intenções.