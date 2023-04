Comité Olímpico Italiano “devolve” 15 pontos à Juventus

A poucas horas de defrontar o Sporting em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, a Juventus recebeu a notícia mais esperada, com o Comité de Garantia do Comité Olímpico Italiano (CONI) a “devolver” os 15 pontos subtraídos à formação de Turim na edição 2022/23 da Série A, o que coloca a equipa do técnico Massimiliano Allegri no terceiro lugar da classificação, com 59 pontos, mais três do que a Roma de José Mourinho, menos dois que a vice-líder Lazio e a 16 do líder Nápoles.

A penalização de 15 pontos aplicada em Janeiro à Juventus (que antes de viajar para Lisboa ocupava a sétima posição da tabela) foi provisoriamente anulada. A decisão fora ontem adiada pelo Comité de Garantia do CONI (órgão independente, terceiro e último nível da justiça desportiva italiana), que fica agora a aguardar uma reavaliação do castigo, não estando descartada nova penalização no futuro.

A decisão anula, igualmente, as penas de suspensão aplicadas a Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Fabio Paratici, actual dirigente do Tottenham.

A Juventus ainda não se pronunciou sobre a decisão e aguarda novo julgamento do Tribunal de Recurso da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Em 2022, a Juventus tinha sido absolvida neste caso, juntamente com outros clubes, mas o tribunal federal de recurso da FIGC aceitou o pedido para reabrir o processo, devido a elementos transmitidos pela justiça italiana, que também está a investigar as contas da equipa de Turim.