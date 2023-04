P24. Na Ucrânia “a expectativa é de vitória”, mas ninguém arrisca dizer quando

Neste P24 ouvimos o relato do enviado especial do PÚBLICO à Ucrânia Camilo Soldado.

Zina, Lyliia e Tatyana encontraram em Portugal refúgio da guerra. Um ano após a invasão, decidiram voltar a casa. Há mais de 5,6 milhões de ucranianos que já o fizeram, apesar do arrastar do conflito. Neste P24 ouvimos o relato do enviado especial do PÚBLICO à Ucrânia Camilo Soldado.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.