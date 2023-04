Japão vai iniciar retirada de cidadãos no Sudão

Operação vai ser executada com recurso a um avião das Forças de Autodefesa do país. Casa Branca diz que, por agora, não tem planos para fazer o mesmo em relação aos cidadãos dos EUA.

O Ministério da Defesa do Japão iniciou os preparativos para a retirada dos seus cidadãos do Sudão, na sequência do agravamento dos combates no país, anunciou um porta-voz do Governo local nesta quarta-feira.

Segundo o presidente do Conselho de Ministros japonês, Hirokazu Matsuno, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão pediu ao ministro da Defesa que use um avião das Forças de Autodefesa para a operação.

"O Governo continuará a fazer o possível para garantir a segurança dos residentes japoneses no Sudão, incluindo a retirada de cidadãos japoneses em estreita colaboração com os países do G7", disse Matsuno.

Ao todo, seis dezenas de cidadãos japoneses estão actualmente no Sudão, disse Matsuno, acrescentando que o Governo conseguiu entrar em contacto com todos eles.

Ao mesmo tempo, a Administração Biden fez saber que não tem nenhum plano em movimento para retirar cidadãos norte-americanos do Sudão. Por agora, e segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, os cidadãos dos EUA no país africano devem manter-se em segurança nas suas habitações.

No terreno, o cessar-fogo de 24 horas que tinha sido acordado na terça-feira, por iniciativa do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, foi rapidamente violado, com o som de tiros de artilharia a ser ouvido um pouco por todo o país.

Os combates entre o Exército do Sudão e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), que começaram no sábado, já fizeram pelo menos 185 mortos e mais de 1800 feridos, disse o enviado da ONU, Volker Perthes.