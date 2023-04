Haaland faz história e ajuda City a eliminar Bayern

Um empate a um golo em Munique foi mais do que suficiente para o Manchester City eliminar o Bayern nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Uma eliminação que já estava alinhavada, depois do triunfo dos ingleses na partida da primeira mão por 3-0. Nesta quarta-feira, tratou-se apenas de confirmar o apuramento dos “citizens” para as meias-finais, onde terá o Real Madrid à sua espera. Haaland falhou um penálti e marcou um golo atingindo os 35 remates certeiros na Champions. Um recorde... de rapidez.

João Cancelo foi titular no Bayern Munique, tal como Rúben Dias e Bernardo Silva no Manchester City, e viu o clube alemão ficar perto de inaugurar o marcador aos 17’, quando Sané, lançado por Musiala e pressionado por Stones, rematou ao lado quando tinha só Ederson pela frente.

Sané voltou a incomodar o brasileiro (21’), num remate que obrigou o guarda-redes do City a defender para canto. Até que Gundogan protagonizou a reacção inglesa. À entrada da área, rematou em direcção à baliza bávara mas a bola bateu no braço esquerdo de Upamecano. Penálti para o City que Haaland… desperdiçou (37’). O avançado norueguês rematou ao centro da baliza mas fez a bola passar por cima da barra.

O falhanço do goleador nórdico serviu de estímulo para o Bayern que chegou ao intervalo a dominar o seu adversário e a criar perigo num remate de Coman (42’) e, depois, num lance confuso na área do City em que Rúben Dias evitou que bola entrasse na baliza dos ingleses, já na compensação.

Pouco depois do intervalo surgiu o golo dos “citizens”. Na sequência de um contra-ataque, que começou praticamente em cima da linha de baliza à guarda de Ederson, a bola foi bombeada para a frente e acabou nos pés de Haaland, que aproveitou uma escorregadela de Upamecano para, de pé esquerdo, na área, fuzilar a baliza adversário.

Foi o 35.º golo de Haaland na Liga dos Campeões o que o torna no jogador que mais rapidamente atingiu essa marca (precisou de apenas 27 jogos – o anterior melhor registo estava na posse de Van Nistelrooy, que chegou a esse número de golos após 42 jogos).

Já sem ilusões quanto a um eventual apuramento e com o Manchester City a controlar as operações, o Bayern marcou o seu golo de honra no jogo e na eliminatória. Kimmich, de penálti (83'), não falhou o castigo máximo a punir um braço na bola de Akanji após cruzamento de Mané.