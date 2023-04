A frente comum do ensino privado

Ao contrário do que muitos possam pensar, e apesar de todos os entraves colocados pelas limitações atuais, as escolas privadas não são exclusivo de estudantes oriundos de famílias abastadas.

Num momento de tanta turbulência no país, passou quase despercebido um facto relevante para o futuro do ensino privado: a assinatura de um documento de “entendimento na ação” subscrito por todas as associações representativas dos vários subsistemas do ensino privado – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular (AEEP), Associação Nacional das Escolas Profissionais (Anespo), Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) e Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP).