Tive a sorte de desde pequeno o meu pai me levar ao teatro aqui em Lisboa, onde escrevo. Comecei aos três anos numa matiné do Teatro Apolo com A Maluquinha de Arroios. Um bocadinho precoce, convenhamos, mas não me fez mal. Ainda me lembro de algumas cenas e de me ter rido quando uma actriz abre uma janela de um prédio em cenário de papel e diz “água vai”, mas a “água vai” era de propósito para uma rival e eu com os meus três anos percebi e ri-me!

