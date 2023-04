Terça na TV: do lado sombrio de Orlando às raízes do PS

As sugestões passam também por Nós Duas, Homicídios da Antiguidade e a crise política em debate.

CINEMA

Enquanto Somos Jovens

Fox Life, 23h12

Sem filhos e já na casa dos 40, Josh e Cornelia sentem que algo falta nas suas vidas. Nesse momento, conhecem um jovem casal hipster que vive tudo com paixão e que representa o que eles sempre quiseram ser. Com realização e argumento de Noah Baumbach, uma comédia dramática com Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried.

Nós Duas

RTP1, 00h56

Há décadas que Nina e Madeleine estão apaixonadas e partilham o dia-a-dia. Quando Madeleine sofre um AVC, Nina vê-se afastada da sua amante pelos filhos dela, que nada sabem sobre a relação delas. E é assim que, depois de anos de entrega total, as duas deixam de poder viver livremente o seu amor.

Nós Duas marcou a estreia de Filippo Meneghetti na longa-metragem e ganhou o César de melhor primeiro filme em 2021, além de ter estado nomeado para o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. As actrizes Barbara Sukowa e Martine Chevallier assumem os papéis principais.

Havana

AMC, 1h04

Realizado por Sidney Pollack e nomeado para o Óscar de melhor banda sonora original (Dave Grusin), é uma espécie de Casablanca numa mítica Cuba, em vésperas da revolução.

Jack Weil (Robert Redford), um jogador profissional, embarca para a capital cubana com o objectivo de organizar um grande jogo de póquer. Na viagem conhece Roberta Duran (Lena Olin) e apaixona-se por ela. Pouco depois do desembarque, o marido de Roberta, o revolucionário Arturo (Raul Julia), é morto a tiro na rua e Roberta é presa e torturada. Jack consegue libertá-la, mas não é capaz de a convencer a deixar de apoiar a revolução contra Batista.

DOCUMENTÁRIOS

PS 50 Anos - A Raiz Alemã

RTP1, 21h01

A propósito do 50.º aniversário da fundação do Partido Socialista português, que aconteceu na cidade alemã de Bad Munstereifel por aprovação dos militantes da então Acção Socialista Portuguesa, Jacinto Godinho e Carlos Oliveira fazem o levantamento das memórias de quem presenciou esse momento histórico e ilustram-nas com imagens inéditas.

Orlando, a Capital do Divertimento

RTP2, 20h37

Clémentine Mazoyer realiza esta investigação a Orlando (Florida, EUA), a cidade que, em tempos, se dedicava à modesta produção de laranjas e que, de há 50 anos para cá, se converteu na capital mundial do divertimento. Mas “a vida não é assim tão divertida para todos”, avisa a sinopse, direccionando o foco para a miséria que existe à sombra do Disney World, do Sea World, da Machine Gun America e de centenas de outras atracções.

“Se a magia opera nos parques, à volta é muitas vezes a desilusão”: habitação escassa, exorbitante e frequentemente decrépita, para os milhares de pessoas que trabalham nesses parques por salários baixos.

A Guarda Costeira das Caraíbas Holandesas

National Geographic, 22h13

Novos episódios da série documental que segue os trabalhos das autoridades que patrulham as águas ao largo das ilhas caribenhas de Curaçao, Aruba e São Martinho. A câmara é apontada à preparação destes profissionais, aos meios que têm ao seu dispor e às missões que assumem: resgates, combate ao narcotráfico e prevenção da imigração ilegal. Para ver à terça-feira.

Homicídios da Antiguidade

História, 22h15

Estreia. A psicologia criminal moderna e as técnicas forenses mais recentes são aplicadas a homicídios que aconteceram há milhares de anos, com o objectivo de produzir novos dados que conduzam a teorias e até a suspeitos. Ao comando das operações estão o inspector Rod Demery e a cientista Turi King.

Debitados à terça-feira, em dose dupla, os seis episódios arrancam hoje com investigações ao esqueleto do homem de Rosemarkie (Escócia) e à múmia de Tollund (Dinamarca). Seguem-se O tronco de Idaho, Um homicídio escocês, Cangrande della Scala e Ötzi, o homem do gelo.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h45

Que saída para a crise política? Eis a questão lançada a debate esta noite, na senda dos “casos e casinhos” que, a par da conjuntura de inflação e de contestação social, têm abalado o Governo de António Costa – com relevância evidente para a turbulência em torno da TAP.