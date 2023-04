Miguel Mota: um homem à frente do seu tempo

Miguel Eugénio Galvão de Melo e Mota (1922-2016) foi um engenheiro agrónomo e investigador, conhecido pela sua teoria sobre o movimento anafásico na divisão celular (mitose), descoberta que fez no final da década de 50 mas que só seria validada 30 anos depois pela comunidade científica internacional. Por este motivo, foi organizado pelo Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC, hoje integrado no i3S — Instituto de Investigação e Inovação em Saúde), da Universidade do Porto, um tributo à sua visão, em Março de 2009. Foi, por isso, um homem à frente do seu tempo, “uma das maiores figuras da investigação genética e biológica nacional no século XX” (Viriato Soromenho Marques).

