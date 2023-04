A inteligência artificial não vai destruir o mundo do trabalho – por enquanto

Chegou de rompante e promete ficar, mas por enquanto a inteligência artificial não passa de um aglutinador de informação capaz de relacionar padrões para formular uma resposta a um problema especificado pelo utilizador. Sim, é uma ferramenta poderosa e perigosa, mas estamos a dar-lhe demasiado crédito.

É fácil ficarmos atordoados com tamanho palavrão: "inteligência artificial" –​ seja devido ao cinema e à ficção ou seja por simples ignorância. Porém, também é fácil desmistificar o que parece ser um labirinto. De forma primitiva, o que aconteceu foi que utilizámos toda a informação disponível na internet para ensinar um robô, que usa um modelo linguístico que se assemelha ao de um humano e que consegue relacionar essa informação e apresenta-la de forma aceitável. Até aqui tudo certo. O problema surge quando a resposta não existe no conjunto de informação usada para ensinar esse robô. A qualidade do modelo de inteligência artificial é limitada pela quantidade e qualidade da informação disponível para alimentar esse modelo. Portanto, não podemos confiar no robô para resolver todos os problemas.

O tempo de vida desta tecnologia parece ainda muito curto, mas desde a introdução do ChatGPT que o ritmo com que somos bombardeados com novidades nesta área aumentou exponencialmente. As empresas da área viram-se obrigadas a apresentar as suas soluções correndo o risco de ficar para trás; outras adquiriram enormes repositórios de informação para poderem alimentar os seus modelos. A corrida está a aquecer, aceleramos a fundo em direcção a uma meta que não conseguimos ainda materializar. Tentamos manter-nos colados ao pelotão com medo que uma fuga se transforme numa vitória esmagadora. É este o motor que tem vindo a alimentar o tema da inteligência artificial, o medo de perder. Nas trincheiras, observa-se uma realidade diferente, a meta não é tão promissora como se pensa.

Engana-se quem acredita que o trabalho de um programador é programar. Também será, mas é muito mais que isso, passa por planear, discutir, decidir, rever, voltar atrás com decisões porque os requisitos mudaram, compreender esses requisitos, muitas vezes arrancados de um cliente que não sabe o que quer. São muitas as tarefas que uma ferramenta de inteligência artificial não fará. Aplicando o mesmo princípio a outras áreas, é evidente que o tradicional ser humano ainda tem um papel a desempenhar no que toca às ditas profissões de colarinho branco.

É claro que as empresas querem adoptar esta nova tecnologia, mas também é claro que não se podem dar ao luxo de depender de uma ferramenta externa sem provas de rentabilidade. Neste momento, tenta-se encontrar um meio-termo: como introduzir esta ferramenta sem interromper a entrega de valor? E quem deverá ter acesso a uma ferramenta destas? Entregamo-la apenas aos mais experientes e desperdiçamos o seu potencial ou deixamo-la com qualquer um e eliminamos toda a curva de aprendizagem, correndo o risco de criar soluções sem critério e com erros?

Este é o dilema das empresas, prende-se com a confiança nas ferramentas que vão surgindo. Para que estas sejam mais eficientes é preciso entregar-lhes muita informação, e mesmo assim, é possível que obtenhamos uma resposta errada, dita com toda a arrogância de uma máquina. Queremos mesmo entregar o segredo dos pastéis de Belém a uma máquina? Se lhe confiarmos essa informação, então ela será capaz de os produzir, mas será que qualquer pessoa que use essa ferramenta também terá o mesmo conhecimento? A dúvida é suficiente para impedir o progresso, o risco parece demasiado alto.

Pede-se cautela, o entusiasmo é muito e o medo obriga-nos a explorar este novo paradigma, todavia é preciso tempo. Da mesma forma que aprendemos a usar a internet, aprenderemos a usar a inteligência artificial e da mesma forma que analisamos os resultados de uma pesquisa também teremos de analisar as respostas de uma inteligência artificial. Seremos mais rápidos a programar ou a desenhar, mas a experiencia para desconfiar e corrigir ainda é necessária. Portanto, calma. Não seremos substituídos, por enquanto.