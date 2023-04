Marcha pelos animais realiza-se hoje em Lisboa com a Constituição na mira

A marcha pelos direitos dos animais que se realiza habitualmente em Lisboa vai decorrer este sábado, entre o Campo Pequeno e São Bento, com os activistas a pretenderem incluir os animais na revisão da Constituição da República.

De acordo com Rita Silva, presidente da Animal, há uma petição em curso que conta com perto de 30.000 assinaturas, mas que não será entregue já no parlamento.

É o 20.º ano em que se realiza a marcha, que todos os anos tem uma componente genérica e uma campanha com um fim específico. "Este ano é a campanha 'Animais na Constituição'", referiu a presidente da associação.

A petição, acrescentou, pede "a inclusão inequívoca dos animais na Constituição da República".

"Esta petição ainda vai demorar, esta campanha ainda está para durar. Para entregar a petição não é agora a melhor altura, porque ainda vamos entrar num processo de revisão", acrescentou, indicando que o objectivo é que as posições dos partidos políticos possam agregar a defesa dos animais.

Durante a marcha, serão recolhidas assinaturas para este fim.

"É importante que as pessoas se juntem por boas razões e fazemos questão de deixar assente que trabalhamos em defesa dos direitos dos animais, mas toda a gente que trabalhe também em defesa dos direitos humanos é bem-vinda, porque para nós as duas coisas não podem se exclusivas", sublinhou.