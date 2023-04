Santa Casa vai criar museu dos seus beneméritos em São Pedro de Alcântara

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai criar um museu dedicado aos muitos beneméritos que, ao longo dos séculos, lhe foram doando as suas posses, das mais avultadas às relativamente modestas, sejam bens imóveis ou de outro tipo. O espaço museológico localizar-se-á no Convento de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, depois das obras de reformulação a realizar nas instalações hoje ocupadas pela Casa do Impacto, o projecto de empreendedorismo e inovação social lançado pela instituição em 2018 e que transitará para o novo complexo Lisboa Social Mitra, em Marvila.

