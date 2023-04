Dacia Sandero Stepway: uma opção inteligente (e agora mais rápida)

Testámos a versão mais potente do Sandero Stepway, com 110cv, já com roupagens novas. Tudo o resto mantém-se: não pretende ser o melhor, mas consegue ter quase tudo.

Há duas perguntas que surgem agrupadas quando decidimos comprar um automóvel: o que precisamos e o quanto queremos ou podemos gastar. Na “loucura” que estão os preços — Portugal é o quarto país do mundo onde é mais caro ter um carro, de acordo com um estudo da FINN, uma empresa de carros por subscrição —, e não tendo o leitor bolsos sem fundo, a decisão deve ser bem ponderada, a apelar à razão.

O novo Dacia Stepway consegue um equilíbrio muito interessante entre valor e funcionalidade, ao mesmo tempo que pisca o olho ao lado mais emotivo da estética, sobretudo depois de ter adoptado a nova linguagem de design, com um novo emblema a pontificar a grelha dianteira, também estilizada de forma a combinar com o logótipo, e que parece alterar por completo a presença do automóvel em estrada.

Resumindo: os carros da marca romena do Grupo Renault já não são aquelas caixas do antigamente sem elegância. Aprimoraram linhas, cores e, sobretudo, a funcionalidade, sem fazer disparar o preço para a estratosfera. Voltemos então ao Dacia Stepway, desta vez na versão de 110 cv, para testemunhar que se pode ter bastante por menos de 20 mil euros.

O motor é o que já conhecemos, o TCe de três cilindros com 999cc, agora afinado para 110 cv e 200 Nm de binário, ou seja, mais 20 cv e 40 Nm que o TCe 90. Em andamento normal a prestação é suave, mas perto das 3000 rpm o turbo “dispara” e revela um Dacia mais despachado, capaz de fazer uma subida ou ultrapassagem sem dificuldade.

No modo económico (Eco), que se liga e desliga através de um botão na consola central, o desempenho é mais linear, com a potência a ser dispensada mais tarde. Quando em modo normal, o motor espevita, sendo capaz de acelerar dos 0-100 em 10 segundos e atingir 180 km/h de velocidade máxima.

A caixa de seis velocidades é algo lenta e requer precisão (habituação) nas transições para evitar soluços. A sexta mudança é muito longa e apenas serve para poupar energia.

No nosso teste, ligando e desligando o modo Eco em trajecto misto, conseguimos um consumo de 5,8 l/100, muito perto dos 5,5 l/100 (WLTP) anunciado pela marca, o que faz com que não tenhamos dúvidas de que é um valor realista e fácil de alcançar.

De resto, e à semelhança da motorização TCe 90, a suspensão é confortável, mas dispensa tentativas mais desportivas em curva, com o balanço lateral a fazer-se sentir sem que sejam precisos exageros.

O ponto de equilíbrio entre conforto e desempenho anda ali pelos 100/120 km/h, velocidade a partir da qual o ruído do rolamento e do vento se faz sentir com mais intensidade — é de notar que o barulho do motor é bem anulado pela insonorização.

Mas o Sandero Stepway é um utilitário e é sobre essa luz que deve ser apreciado. Não é um carro para andar com pressa, mas consegue acelerar quando é preciso, mais como recurso do que pelo gozo. Tem como principais argumentos a economia e a tecnologia que estamos mais acostumados a ver em segmentos superiores — consulte as especificações técnicas e opções aqui.

Nada ali é premium, mas é sólido e está bem arrumado. Usemos como exemplo o ecrã multimédia TFT com 8 polegadas: a qualidade da imagem é baixa, a fazer lembrar os tablets de há uns dez anos, mas o hardware suporta Android Auto e Apple CarPlay sem engasgos. Além disso, o desenho da interface é extraordinariamente simples. O segredo do Sandero está nesse equilíbrio entre função e qualidade. E este Stepway TCe 110cv segue a batuta das restantes versões, só que “dança” mais depressa.

Ficha técnica

Dacia Sandero Stepway TCe 110cv

Motor: Gasolina, 999 cm³, injecção directa, turbo, intercooler

Tracção: Dianteira

Potência: 81 kW (110cv)​

Ac. 0 a 100 km/h: 10 segundos

Vel. máxima: 183 km/h

Consumo: 5,5 l/100 km​*

Emissões: 125 g/km*

Lugares: 5

Bagageira: 328-1108 litros

Preço: desde 18.000€

* WLTP