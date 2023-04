Candinho, Ernesto e Joreca: os pioneiros portugueses no Brasil

Portugal continua a ser um destino privilegiado para futebolistas brasileiros – segundo o site zerozero, são 115 na I Liga, 101 na II Liga e 85 na Liga 3, só para falar dos três primeiros escalões. Já no que diz respeito a treinadores, há apenas um, Accioly, o gestor de crise do Santa Clara. Atravessando o Atlântico, é exactamente o contrário. Há apenas um jogador português nos três primeiros escalões do Brasileirão (Rafael Ramos, defesa do Corinthians), mas treinadores são muitos, todos na Série A. São sete aqueles que vão iniciar a época na principal divisão do futebol brasileiro, a caminho de serem oito – isto se o Flamengo esperar por Jorge Jesus.

