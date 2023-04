Tivemos tudo o que é preciso: Bill Callahan, uma banda magnífica e canções

Ainda se ouvia nas colunas do Tivoli, em Lisboa, a voz de Carly Simon em Haven’t got time for the pain, “haven’t the need for the pain, not since I’ve known you”, cantava ela, e o público a irromper em aplausos e já não era Carly Simon que cantava directamente dos anos 1970, era a esgotada sala lisboeta a acolher os quatro músicos que surgiam em palco, circunspectos, indiferentes aos aplausos. Banda em digressão, ou melhor, banda em início de digressão a afinar guitarras, vocalista a olhar para o baterista, saxofonista à espera do sinal. (Lisboa marcou o início da viagem europeia de Reality, o álbum de 2022 de Bill Callahan, que este sábado o apresentará no Theatro Circo, em Braga)

