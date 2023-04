Dos Reis Hotel, a nova jóia da coroa da Avenida Almirante Reis

É o quarto hotel do grupo Beautique, novamente assinado pela designer de interiores Nini Andrade Silva, que leva para dentro do espaço a diversidade da movimentada artéria de Lisboa.

“Acho que devíamos fazer uma homenagem aos reis da rua”, terá dito Nini Andrade Silva aos proprietários do grupo hoteleiro The Beautique Hotels. Dito e feito. É o quarto hotel do grupo e o segundo na Avenida Almirante Reis, onde voltam a arrojar na temática com assinatura da designer de interiores madeirense, sem descurar no conforto de um quatro estrelas. Os reis de que falam à Fugas já não usam coroa, mas são quem habita numa das freguesias mais multiculturais de Lisboa.