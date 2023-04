Grada Kilomba voltou ao lugar onde foi a única “estudante negra”, agora como doutora honoris causa

Foi a aluna n.º 6072 e concluiu a sua licenciatura no Departamento de Psicologia Clínica e Psicanálise do então Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa, com a tese Estudo exploratório da imagem corporal em crianças negras na cultura ocidental, que assinou como Grada Ferreira. Mais de um quarto de século depois, a mesma estudante, agora com outro nome, Grada Kilomba, hoje uma das mais internacionais artistas portuguesas, recebeu esta manhã na instituição lisboeta onde se formou o doutoramento honoris causa, num auditório com uma audiência particularmente diversa.

