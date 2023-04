Portugal perde equipa na Liga dos Campeões em 2024-25

Derrota do Sporting em Turim confirma ultrapassagem dos Países Baixos no ranking da UEFA, que terá reflexos dentro de duas épocas.

A ameaça há muito que pairava no ar e concretizou-se nesta quinta-feira: Portugal vai colocar apenas uma equipa com entrada directa na Liga dos Campeões em 2024-25, ficando o segundo representante remetido à 3.ª pré-eliminatória da prova. Tudo por causa da dupla derrota desta semana, de Benfica e Sporting, que abriu as portas à ultrapassagem dos Países Baixos no ranking da UEFA.

Os desaires dos dois "grandes" de Lisboa frente a adversários italianos, conjugados com a vitória do Feyenoord sobre a Roma, ditaram que Portugal passasse a ter 3,148 pontos de atraso face aos neerlandeses, agora 6.ºs classificados no ranking. Uma diferença que, mesmo no melhor dos cenários, não será já possível de anular até ao final da actual temporada.

Com duas equipas apontadas à Champions em 2024-25 (uma delas ainda com duas eliminatórias pela frente para chegar à fase de grupos), Portugal completará a presença nas provas europeias com mais dois representantes na Liga Europa - o vencedor da Taça de Portugal entra de forma directa na fase de grupos e o terceiro classificado da Liga disputa a qualificação.

A última vaga disponível remete para a Liga Conferência e poderá ser ocupada pelo quarto classificado do campeonato - se o vencedor da Taça de Portugal for à Liga Europa - ou pelo quinto, se o troféu da Taça for levantado por um dos dois primeiros da Liga.

Claro que subsiste uma hipótese, remota, de Portugal vir a ocupar três lugares na Liga dos Campeões dentro de duas épocas, que passa pela conquista da própria Champions ou da Liga Europa na época imediatamente anterior.