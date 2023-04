Canto Nono antecipam com duas canções os espectáculos dedicados a José Mário Branco

Duas semanas antes da estreia do espectáculo inédito A Força (o Poder) da Palavra, Um Canto a José Mário Branco, o grupo Canto Nono decidiu lançar um single e dois videoclipes com canções que farão parte do espectáculo: Ronda do soldadinho, na primeira versão que José Mário Branco dele publicou, ainda no exílio em Paris, em 1970, num single militante que sucedeu ao seu primeiro disco, o EP Seis Cantigas de Amigo, de 1969; e Do que um homem é capaz, uma das 16 canções do seu derradeiro álbum de originais, Resistir é Vencer, editado em 2004. José Mário Branco (1942-2019), que foi director artístico do Canto Nono durante duas décadas, é o autor dos arranjos da Ronda do soldadinho, enquanto Do que um homem é capaz tem arranjos de Diana Gonçalves, membro do grupo. Estas duas canções surgem como faces de um único single que, publicado nas plataformas digitais, é para o Canto Nono “a expressão do que mais nobre a convivência com José Mário Branco proporcionou: com um registo técnico ao nível vocal irrepreensível, a tradução através do canto a capella de sentimentos e emoções que a palavra do mestre exponenciava, não esquecendo nunca a sua mensagem”.

Fundado em 1992, com quatro vozes femininas e quatro masculinas, o Canto Nono tem um repertório assente no canto a capella, sem quaisquer acompanhamentos instrumentais, ainda que o seu trabalho integre também “projectos com instrumentistas de Jazz, nomeadamente Carlos Azevedo, António Augusto-Aguiar, António Ferro, Quiné, entre outros”. Com dois discos gravados em nome próprio (Canto Nono, 1997; e O Porto a Oito Vozes, 2003, que resultou de um espectáculo homónimo com direcção musical de José Mário Branco), o grupo já percorreu inúmeros palcos, no país e fora dele, e, mantendo a estrutura inicial de octeto, é formado por Dalila Teixeira, Joana Castro, Diana Gonçalves, Daniela Castro, Lucas Lopes, Jorge Barata, Rui Rodrigues e Fernando Pinheiro, que se mantém no grupo desde o início, quando começaram a trabalhar com o arranjador (e tenor) norte-americano Ward Swingle, fundador dos Swingle Singers, que viria a ser determinante para a evolução do grupo.

O espectáculo A Força (o Poder) da Palavra, Um Canto a José Mário Branco vai estrear-se no dia 28 de Abril, no Porto, cidade onde nasceu José Mário Branco e também o grupo Canto Nono. Será no Coliseu do Porto Ageas, às 21h. E contará, segundo informa o grupo, com a colaboração musical de Amélia Muge, António José Martins, Filipe Raposo, José Manuel David ou Tomás Pimentel, que trabalharam em diversos períodos com José Mário Branco. No dia 1 de Maio o espectáculo vai ser apresentado em Lisboa, no Teatro Maria Matos, às 18h, e no dia 13 de Maio rumará ao Algarve para uma sessão no Teatro Louletano, às 21h30.