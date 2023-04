Austrália prepara-se para o violento ciclone Ilsa, o mais poderoso da década

EPA/AUSTRALIA'S BUREAU OF METEOROLOGY

A região noroeste da Austrália, que abriga o maior centro de exportação de minério de ferro do mundo, preparava-se nesta quinta-feira para enfrentar o ciclone tropical mais poderoso da região numa década, tendo mesmo encerrado um dos portos mais importantes do país e testemunhado uma “corrida” aos supermercados para a aquisição de bens essenciais.

O ciclone Ilsa, localizado no Oceano Índico, a cerca de 250 quilómetros da costa australiana, foi classificado na manhã de quinta-feira como uma tempestade de categoria quatro.

Esperava-se que atingisse o nível mais alto, categoria cinco, antes de atingir o solo no final da quinta-feira ou no início da sexta-feira, com ventos de até 285 quilómetros por hora, referiu a agência meteorológica australiana.

“Eles [os ventos] têm muita força, podem não apenas derrubar árvores e cabos de energia, mas também fazer voar objectos no quintal, incluindo caravanas”, disse a meteorologista Miriam Bradbury à TV ABC.

A agência meteorológica referiu ainda, na mais recente actualização, que o Ilsa poderia atingir uma área pouco povoada com cerca de 600 quilómetros, que se estende do Norte de Port Hedland para Leste, até o Sul da cidade turística de Broome.

Líder mundial de exportação mineira

O porto de Port Hedland, o maior ponto de exportação de minério de ferro do mundo, fechou na manhã desta quinta-feira. Na quarta-feira, a autoridade portuária tratou da remoção das embarcações que ali estavam estacionadas.

O porto é usado por empresas ligadas ao sector mineiro: Grupo BHP, Fortescue Metals e Hancock Prospecting, esta última detida pela multimilionária australiana Gina Rinehart. Já a Rio Tinto exporta do porto de Dampier, a oeste de Port Hedland.

A agência meteorológica disse que Port Hedland pode ser poupado pelo "núcleo muito destrutivo de Ilsa”, mas ventos com rajadas de até 155 quilómetros por hora ainda podem atingir a cidade mineira.

O Ilsa será o ciclone mais forte a atingir a região do extremo noroeste do país desde o Christine, que cruzou a costa em Dezembro de 2013, segundo a meteorologista Jessica Lingard.

A BHP disse que está a acompanhar a evolução da situação, mantendo para já as operações mineiras e ferroviárias.

Um porta-voz da Fortescue afirmou que foram suspensas as operações de embarque, assim como as viagens não essenciais, ainda que a empresa não espere impactos significativos nas operações nesta fase. Muitas das minas da região estão localizadas a centenas de quilómetros no interior.

Um alerta amarelo, que ordena que os moradores estejam prontos para se protegerem de um ciclone, foi emitido para várias cidades remotas. O alerta inclui Port Hedland, onde a maioria dos 15 000 residentes são funcionários de empresas de mineração.

Algumas prateleiras de supermercados já foram esvaziadas, de acordo com meios de comunicação australianos, verificando-se uma grande procura por bens essenciais como a água engarrafada, as frutas e a carne.