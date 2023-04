Edição de Ensaio sobre o Sequeira assinalada com videoclipe de Toda a gente mente

O título lembra um outro, o de um bem conhecido romance de José Saramago (Ensaio sobre a Cegueira, de 1995), mas não há qualquer relação entre ambos. Até porque Ensaio sobre o Sequeira é um disco, não um livro, e trata-se do álbum do estreia de Luís Sequeira, que chega esta quarta-feira às plataformas digitais, depois de ter sido pré-anunciado com três singles e respectivos videoclipes, primeiro com Se ao menos eu te odiasse, lançado em 2018, depois com Tu não sabes, em 2019, e finalmente com Só, em Outubro de 2022. E se este último é o tema que abre o álbum, o novo videoclipe que acompanha o lançamento é o décimo e último tema do seu alinhamento: Toda a gente mente. Escrito por Luís Sequeira, letra e música, a produção é de Tiago Pais Dias e o videoclipe é de Daniela Cardoso.

Nascido em 1933, Luís Sequeira foi finalista do concurso The Voice Portugal em 2014, com Marisa Liz por mentora, e foi aí que abraçou em definitivo a música (já aprendera a tocar guitarra), enquanto deixava para trás um sonho de criança, alimentado também na juventude: ser futebolista profissional, conforme contou em 2021 numa entrevista à JUP Radar. Além dos quatro temas já publicados, o álbum Ensaio sobre o Sequeira conta com mais seis: Empresta o verbo amar, Todo o tempo do mundo (canção de Rui Veloso que foi tema da telenovela homónima), Laços, Obrigado, Dislate e É de vidro. No dia 20 de Abril, o disco vai ser apresentado ao vivo no Auditório do Casino do Estoril, às 21h30.