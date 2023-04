Odivelas quer apoiar empresas e receber nómadas digitais com nova agência

A Câmara de Odivelas criou uma agência que pretende dinamizar a economia local, destacando-se, entre as iniciativas, a promoção de benefícios fiscais para empresas, uma incubadora de negócios e a recepção de nómadas digitais, foi anunciado nesta quarta-feira.

Com o nome de AGINVEST, esta agência de investimento e desenvolvimento económico quer atrair investimento e talento, dinamizando o tecido empresarial local, refere o documento de apresentação da entidade, enviado pelo município à agência Lusa.

Para promover a economia deste concelho do distrito de Lisboa, "uma das prioridades passará pela promoção de incentivos para o estabelecimento de novos negócios e a criação de mais postos de trabalho", detalha a autarquia, referindo que a agência vai representar a sua política económica.

Questionada pela Lusa sobre quais serão esses incentivos, a câmara acrescentou que se pretende "estabelecer um quadro de isenções e redução de taxas municipais", sem detalhar quais, mas garantiu que os negócios ficarão isentos do pagamento da Derrama (imposto municipal).

A AGINVEST actuará ainda na capacitação empresarial e no apoio às relações institucionais e ao empreendedorismo. A autarquia quer, inclusive, apoiar a criação de empresas, através da incubadora Start In Odivelas.

Neste âmbito, estão abrangidas várias valências - "a elaboração do plano de negócios, a identificação das fontes de financiamento e o apoio na elaboração de dossiês de candidatura às mesmas, e a formação, além da adesão a um dos regimes de incubação: físico, virtual e escritório temporário".

A agência vai organizar formações e sessões de trabalho, e divulgar informação relativa a processos de licenciamento ou fundos nacionais e europeus.

Dentro do país, a entidade pretende estabelecer parcerias com universidades, agências nacionais e associações empresariais, enquanto ao nível da internacionalização de Odivelas quer trabalhar com o corpo diplomático e câmaras de comércio.

Instalado na Quinta do Espírito Santo, a AGINVEST tem um espaço para receber nómadas digitais, freelancers e outros empreendedores que trabalhem remotamente, sendo que o objectivo é ter espaços destes em todas as freguesias do concelho, ainda sem datas previstas.

Para o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), citado na apresentação consultada pela Lusa, a entidade reforça o compromisso do executivo municipal de "projectar definitivamente Odivelas como um território capaz de atrair e reter novas ideias, talento, emprego e oportunidades de negócio".

O lançamento da agência decorreu nas suas instalações, onde estiveram presentes o presidente do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, Luís Filipe Guerreiro, e o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio.