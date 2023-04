Nuno Carinhas regressa ao Porto e a Beckett para retomar a fita do tempo

A Última Gravação de Krapp, agora na versão original de monodrama em um acto, estreia-se esta quinta-feira no Teatro Carlos Alberto, numa co-produção do Teatro Nacional São João com o CCB.

Mais de quatro anos depois de concluir um ciclo de três mandatos na direcção artística do Teatro Nacional São João (TNSJ) com a encenação, no Teatro Carlos Alberto (TeCA), da produção Uma Noite no Futuro, Nuno Carinhas (Lisboa, 1954) regressa agora a este palco, e ao Porto, para revisitar Samuel Beckett (1906-1989) e o tema da memória – “a fita do tempo”, diz – a partir do seu monodrama em um acto A Última Gravação de Krapp (1959).