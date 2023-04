P24. Portugal é um país onde a violência obstétrica está enraizada?

O termo é duro, mas é de violência obstétrica que se fala quando se descrevem práticas como a falta de consentimento informado da mulher à aplicação de instrumentos durante o parto, a realização de episiotomias (corte dos tecidos vaginais) por rotina, a aplicação da manobra de Kristeller (colocar pressão manual no fundo do útero no período expulsivo) ou maus tratos verbais e emocionais. Em todo o país, práticas consideradas como violência obstétrica foram frequentemente utilizadas nos partos durante a pandemia. Neste P24 ouvimos a editora de sociedade do PÚBLICO, Rita Ferreira.

