Violência obstétrica: Práticas não recomendadas pela OMS com taxas em Portugal acima da média europeia

As mulheres que foram mães em Portugal durante o primeiro ano da pandemia foram mais sujeitas a práticas hospitalares não recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) do que a média das mães de outros 11 países integrados na região europeia daquela organização. Em causa estão a episiotomia (corte dos tecidos vaginais) e a pressão externa aplicada no momento do parto, a chamada manobra de Kristeller, que atingem percentagens mais elevadas em Portugal do que na média dos países analisados num estudo publicado na revista médica The Lancet Regional Health - Europe, e que congrega os resultados de um inquérito anónimo às próprias parturientes.