Galamba na mira da oposição por causa de reunião secreta com a CEO da TAP

Os contornos da reunião preparatória da audição parlamentar da CEO da TAP, em Janeiro passado, com a participação da própria gestora, do PS e de assessores do Governo estão a colocar o ministro das Infra-Estruturas João Galamba no centro das atenções. O PSD quer antecipar a audição do ministro na comissão de inquérito à tutela política da gestão TAP, o Bloco mostra dúvidas sobre a realização dessa mesma reunião realizada por videoconferência na véspera de Christine Oùrmieres-Widener dar explicações no Parlamento sobre a saída de Alexandra Reis da empresa.

