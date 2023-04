Festival Micro Clima aposta num diálogo entre públicos, gerações e geografias

O Festival Micro Clima está de volta ao palco que o viu nascer e que o acolhe desde 2017: o da Sociedade Musical União Paredense (SMUP), na Parede. Nos dias 14 e 15 acolherá um programa variado, com música e artes plásticas, num cartaz onde nomes já reconhecidos se cruzam com emergentes: Pongo, EU.CLIDES, Ganso, Progressivu, Soluna, Extrazen, Atalaia Airlines e M3DUSA, na música, enquanto nas artes visuais haverá uma instalação inédita de João Campolargo Teixeira e João Madureira, enquanto quatro outros artistas (Eugénia Burnay, Margarida Conceição, Ricardo Oliveira e Luísa Tudela) farão uma intervenção plástica nas casas-de-banho, como sucedeu em 2022.

Este festival paredense começou por ser em Dezembro (2017), passou para Fevereiro (2019 e 2020) e agora volta a realizar-se em Abril, tal como em 2022 (a edição de 2021 não se realizou, devido à pandemia). José Maria Cortez, um dos responsáveis pela curadoria e programação do festival, explica ao PÚBLICO a razão de se ter fixado em Abril: “Tivemos uma experiência muito positiva, no ano que passou. Então, achámos que faria mais sentido, não só em termos de programação como logísticos e de apoios, porque encaixa melhor com esses ciclos de financiamento.” A participação do público tem sido muito boa: em 2020 esgotaram as entradas e em 2022 ficaram perto disso. “Tivemos um resultado muito positivo no pós-pandemia”, afirma. E agora esperam repetir: “Este ano, sem dúvida, temos o melhor cartaz que alguma vez apresentámos.”

A “receita”, no essencial, não varia e assenta no ecletismo e na variedade, procurando surpreender o público com algo que muito provavelmente não conhece: “A nossa matriz de cruzar diferentes estilos musicais está muito reflectida, mas também temos artistas de diferente dimensão, projecção, geografias e sonoridades. Temos artistas emergentes como a Soluna, Extrazen ou M3DUSA a tocarem em dias onde artistas mais conhecidos do público tocam, como os Ganso, Pongo ou o próprio EU.CLIDES, que acabou de lançar o seu novo disco. Acho que continuamos a ter aqui, nesta 5.ª edição do festival, a nossa ideia bem explícita na programação e a construção do programa vai proporcionar ao público noites fantásticas, tanto no dia 14 como no dia 15 de Abril [sexta e sábado].”

Quanto às artes visuais, estão de novo presentes: “Elas sempre fizeram parte do festival, desde a primeira edição. No ano passado, como tivemos a intervenção de um artista com maior projecção, o Luís Lázaro Matos, com outro número de exposição e um trabalho internacional, este ano optámos por uma abordagem mais emergente e nalguns aspectos mais local. Por isso, seleccionámos, com curadoria da equipa, um conjunto de artistas emergentes com uma prática artística muito interessante no campo das artes visuais.”

Chegado à 5.ª edição, o Micro Clima tem agora novas perspectivas de futuro, como diz José Maria Cortez: “O festival consolidou-se mais ainda, com uma aposta significativa na parte das artes visuais, e continuámos a tendência de trazer novas culturas, de criar diálogo entre públicos, gerações e geografias.” O preçário, este ano, alterou-se, não só devido à subida geral dos preços como também aos cachets dos artistas. Os bilhetes diários passaram para 20 euros e o passe geral, para os dois dias, é agora de 35 euros. Ainda assim, diz José Maria Cortez, o festival não seria possível sem as parcerias que foram estabelecidas desde o início: “A Sociedade Musical União Paredense, que continua a ser inexcedível na sua relação com a Associação Micro Clima, e também a Câmara Municipal de Cascais e a União de Freguesias de Carcavelos e Parede, que continuam a ser parceiros importantes para quebrar estas periferias culturais.”

No dia 14 de Abril, sexta-feira, com abertura de portas às 20h, sobem ao palco Soluna (22h15), EU.CLIDES (23h25), Ganso (00h45) e M3DUSA, DJ set (02h00) No dia 15, sábado, com abertura de portas à mesma hora, actuarão Atalaia Airlines + convidados (22h15), Extrazen (23h25), Pongo (00h45) e Progressivu, DJ set (02h00).

Na edição de 2022, actuaram no Micro Clima Narciso, Alcool Club, Tito Paris, Monday, Bone Slim, Filipe Karlsson e os DJ David Moreira e King Kami. E na de 2020 o cartaz contou com Alek Rein, Luís Severo, Sensible Soccers, Cave Story, Zanibal Aliens, Bonga, com DJ sets de Pedro Tudela e Candy Diaz ft. Wize.