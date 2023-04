Ana Catarina Mendes: “De uma boa política de migrações depende a manutenção das nossas democracias”

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendonça Mendes, vai tutelar a Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo (APMMA), aprovada, na quinta-feira, em Conselho de Ministros. A criação da APMMA é o último passo para o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e recolherá os seus funcionários administrativos. A ministra assume em entrevista ao PÚBLICO que esta solução representa o “novo paradigma de olhar as migrações”. O objectivo é que haja uma “capacitação” dos “recursos humanos” e uma “melhoria da digitalização”, para que o “processo de documentação” seja “célere e eficaz”. No futuro, a APMMA deverá ter “centros de acolhimento e capacitação” de migrantes com “equipas multidisciplinares”.

