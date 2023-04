A criação de peixes dourados começou com os samurais — mas já teve dias melhores

Os lagos de criação de peixes dourados já são um dos símbolos da região de Nara. Diz-se que a cidade de Yamato-Koriyama tem uma história de 300 anos de criação de peixes dourados — é considerada uma das três maiores zonas de produção desses animais no Japão, juntamente com a região de Edogawa, em Tóquio, e Yatomi, em Aichi.

Numa rua repleta de lojas, no centro da cidade, os peixes dourados estão por toda a parte. Estão num aquário em frente a uma loja de acessórios para altares budistas ou num tanque preso a uma peça de arte na entrada de uma estação de comboios.

Desde 1995 que o governo regional organiza o Campeonato Mundial de Pesca de Peixe-Dourado. No torneio, os concorrentes competem para apanhar o peixe com colheres feitas de papel, uma actividade frequente em festivais de Verão no Japão. O número de pessoas que assiste ao evento tem aumentado e o campeonato já se transformou num acontecimento sazonal.

No início do século XX, Yamato-Koriyama produzia quase 60% dos peixes dourados a nível nacional. Embora os lagos para esta espécie de peixes tenham sido convertidos durante a Segunda Guerra Mundial em arrozais ou tanques para carpas (que serviam para alimentação), mais tarde a procura pelos peixes dourados para este tipo de jogos e torneios aumentou graças ao forte crescimento económico dos anos do pós-guerra. Contudo, a produção de peixinhos dourados atingiu aí o seu pico. Nos últimos anos, o negócio tem estado em transição devido ao declínio da taxa de natalidade e à escassez de sucessores.

Numa cidade onde as técnicas de piscicultura têm sido transmitidas de geração em geração, tornou-se uma batalha preservar a indústria tradicional.

Numa encruzilhada

A empresa Yamato-Kingyoen Co. está no negócio da aquacultura há quase 100 anos. Cria entre 500 mil e 600 mil peixes dourados por ano, em 60 pequenos e grandes lagos, numa área total de dois hectares. Olhando com atenção, é possível ver cardumes de peixes dourados a abanar elegantemente as suas barbatanas enquanto nadam.

O factor mais importante na piscicultura de peixes dourados é a selecção dos progenitores. De acordo com o presidente da Yamato-Kingyoen, Teruya Shimada, apenas um peixe-dourado entre milhares é adequado para a produção de descendentes. Os peixes seleccionados para a criação são separados dos outros. Se tiverem características desejáveis, como o tamanho dos olhos ou a forma da barbatana caudal, procede-se ao acasalamento.

A qualidade da água e das rações também é cuidadosamente gerida. Demasiadas pulgas de água, que servem de alimento para os peixes jovens, causam falta de oxigénio. Por isso, deve assegurar-se um ambiente favorável,r eduzindo o número de pulgas de água com fertilizantes e reprodução de fitoplâncton. Uma vez que a alimentação também afecta a cor dos peixes, devem usar-se diferentes tipos de alimentos para diferentes fases de crescimento e variedades.

"Muito do conhecimento necessário [para a criação destes animais] foi acumulado pelos nossos antecessores através de estudos e investigações. Temos de o transmitir à próxima geração", defende Shimada.

No entanto, a piscicultura está numa encruzilhada. Segundo o governo local, foram vendidos 70 milhões de peixes dourados em 2008, mas as vendas diminuíram para 50 milhões em 2020. Com o envelhecimento dos piscicultores, o número de entidades agrícolas que criam estes peixes diminuiu de 80, em 1998, para 36, em 2018. A área agrícola usada para este negócio também caiu de 1,16 milhões de metros quadrados para 480 mil metros quadrados.

A pandemia só veio agravar a situação. Os festivais e eventos que usavam estas espécies foram cancelados, reduzindo a procura de peixinhos dourados para torneios. Estes eventos representavam 80% das vendas da Yamato-Kingyoen, mas diminuíram para quase nada em 2020 e 2021.

A cooperativa de Koriyama, formada pelos produtores de peixe-dourado da cidade, começou a produzir variedades de alta qualidade como Kuro Ryukin e Edo Nishiki. Com as pessoas a passar cada vez mais tempo em casa, a procura de peixe-dourado ornamental cresce. Em cooperação com o governo da região de Nara e com o poder local, a cooperativa lançou também um projecto para subsidiar o custo de criação de Ryukin, Tancho e outras variedades no valor de 10 mil ienes a 20 mil por peixe.

"No futuro, será necessário produzir peixes dourados que mostrem a individualidade do produtor", disse Shimada.

Foto Japan News-Yomiuri

Dos samurais ao trabalho a tempo inteiro

Há uma série de teorias sobre quando os peixes dourados foram introduzidos no Japão. Acredita-se que tenham chegado a Sakai, Osaka, em 1502. Terão sido introduzidos na região que é agora Yamato-Koriyama mais tarde, já no século XVIII.

De acordo com a história da cidade, a criação de peixes dourados era um trabalho secundário de samurais.

A forma como criaram o peixe não foi clara durante muito tempo, mas em 1993, foi descoberto um buraco com mais de 7,5 metros de comprimento, cerca de 3,5 metros de largura e 90 centímetros de profundidade num local que se acreditava ter sido uma residência de samurais.

A julgar pelos baldes de alimentação e outras ferramentas encontradas no local, é possível que o buraco se trate do que resta de um antigo tanque de peixinhos dourados.

Quando os domínios feudais foram abolidos em 1871, os samurais de todo o país perderam os seus empregos. Em Yamato-Koriyama, passaram a depender mais da piscicultura para obterem rendimentos, transformando o seu trabalho secundário numa profissão a tempo inteiro.

Em 1887, Yanagisawa Yasunobu, o último senhor do domínio de Koriyama, começou a estudar métodos de aquacultura num laboratório em sua casa e dedicou-se a ajudar antigos membros

Quanto à razão pela qual a criação de peixes dourados floresceu em Yamato-Koriyama, um funcionário da cidade avança com uma explicação: "A área tinha muitos reservatórios, proporcionando um bom ambiente de crescimento para pulgas de água e outros organismos que servem de alimento para os peixes dourados".