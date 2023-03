Sakura! As cerejeiras de Tóquio já começaram a florir

Está aberta a temporada das cerejeiras em flor no Japão e do hanami, com o despertar das primeiras pétalas em Tóquio, dez dias antes do habitual: a culpa pode ser das alterações climáticas

O Japão anunciou o início oficial da temporada das cerejeiras em flor esta terça-feira, com o despertar das primeiras pétalas em Tóquio. O florir das sakura, um dos fenómenos mais aguardados do ano, e celebrado na tradição japonesa com piqueniques debaixo das copas das árvores (hanami), está a ocorrer mais cedo – igualando recordes em diferentes pontos do país.

Em Tóquio, a floração começou “dez dias mais cedo do que o habitual e seis dias antes do que no ano passado, tornando-se o registo mais precoce desde o início das estatísticas [1953], igualando 2021 e 2020”, aponta a Agência Meteorológica Japonesa em comunicado.

As pétalas brancas e cor-de-rosa das famosas cerejeiras também já começaram a surgir em Yokohama (onde foi igualado o recorde de 2002) e nas cidades de Uwajima e Sukumo (sem estatísticas).

De acordo com a agência meteorológica, é esperado que as temperaturas se mantenham “mais altas do que o normal” nos próximos dias um pouco por todo o país, fazendo com que a floração das cerejeiras também ocorra “mais cedo do que o normal em vários lugares”.

Foto REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Nos últimos dias, as temperaturas em Tóquio tinham estado “muito mais elevadas do que o normal”, com “três de cinco dias a atingir temperaturas máximas de 20ºC ou mais”.

Além dos dias quentes, “as alterações climáticas também podem ter desempenhado um papel”, disse um porta-voz da agência meteorológica às câmaras de televisão na terça-feira, citado pela francesa Geo. Em 2021, a agência já tinha previsto que o início precoce da floração estaria ligado à tendência de subida das temperaturas.

Na capital, as cerejeiras deverão atingir o pico da floração na próxima semana, altura em que as primeiras flores deverão começar a abrir em cidades como Quioto e Osaca. O fenómeno costuma durar cerca de dez dias, dependendo das condições meteorológicas.

Hanami regressa, sem restrições, aos jardins

Com a floração das primeiras cerejeiras arranca o hanami, a tradição japonesa de admirar as pétalas coloridas das sakura e celebrar a chegada da Primavera com piqueniques debaixo das copas das árvores.

Depois de três anos de fortes restrições devido à pandemia, é a primeira vez que os parques de Tóquio voltam a permitir os tradicionais piqueniques, à medida que o governo continua a aliviar as medidas impostas no combate à covid-19.

É também o primeiro ano desde a pandemia que os turistas estrangeiros poderão observar o fenómeno no Japão, depois de as fronteiras terem-se mantido encerradas até Setembro do ano passado. Estão também de volta os grandes eventos ligados às cerejeiras em flor, como o Meguro River Sakura Festival, cancelado nos últimos três anos.