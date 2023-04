Pelo menos cinco feridos em desmoronamento de edifício em Marselha

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no desmoronamento de um edifício de quatro andares no centro de Marselha, disseram este domingo as autoridades locais.

"Pelas 00h04 (23h em Lisboa) um edifício desmoronou-se na rua Tivoli e na queda arrastou parte dos edifícios adjacentes" na mesma rua, disse o presidente da câmara da segunda cidade mais populosa de França aos jornalistas.

#Marseille#RueDeTivoli

Effondrement immeuble

?? Le périmètre entre rue Devilliers,bld Eugène Pierre,rue de Bruys, rue St Savournin est fermé à la circulation pour faciliter l'intervention des @MarinsPompiers @PoliceNationale #policemunicipale @marseille

?? Évitez le secteur pic.twitter.com/SszSNNHRQq — Police nationale 13 (@PoliceNat13) April 9, 2023

"Neste momento, um incêndio que deflagrou nos escombros impede o envio de cães e equipas para procurar eventuais vítimas", acrescentou Benoît Payan.

"É preciso que nos preparemos para termos vítimas", salientou o autarca, precisando que cinco pessoas de imóveis vizinhos ficaram feridas.

O incêndio continuava em curso ao início da manhã e estava "a ser extremamente difícil de controlar", indicou.

?? Effondrement d’un immeuble rue Tivoli dans le 5e arrondissement.

Intervention en cours des @MarinsPompiers.

Nous sommes sur place avec @yann_ohanessian et @prefpolice13

?? Évitez le secteur — Benoît Payan (@BenoitPayan) April 8, 2023

"Temos cerca de uma centena de homens no terreno, a prioridade é obviamente apagar o fogo e limpar os escombros para encontrar pessoas que possam estar presas debaixo dos escombros", disse o vice-almirante dos bombeiros marítimos de Marselha.

Os edifícios adjacentes foram evacuados como medida de segurança e as ruas em redor do edifício foram isoladas.

"A causa do desmoronamento ainda não foi determinada", disseram polícia, bombeiros e funcionários municipais.

Em Novembro de 2018, oito pessoas morreram no desmoronamento de dois edifícios em mau estado, numa outra parte desta cidade (Sul), onde vivem 40 mil pessoas em bairros de lata, de acordo com organizações não-governamentais.