Casper Ruud vinga Borges e vai à final do Estoril Open

Tenista norueguês bateu o francês Quentin Halys em três sets, impondo-se apenas no tiebreak, e marcando encontro com o sérvio Miomir Kecmanovic.

Casper Ruud venceu este sábado a segunda meia-final do Estoril Open, decidida num tiebreak, ao bater o francês Quentin Halys em três sets, por 6-4, 3-6 e 7-6 (7-2), num jogo de grande equilíbrio no court central do Clube de Ténis do Estoril, que domingo recebe a final entre o norueguês e o sérvio Miomir Kecmanovic.

Ruud, que eliminara o português João Sousa e o detentor do título, Sebastian Báez, não teve a tarefa fácil para vingar o português Nuno Borges e bater Halys, que apesar de uma entrada em falso, recuperou e discutiu o encontro até ao último instante.

O tenista norueguês, primeiro cabeça-de-série do torneio, ganhou o sorteio, escolheu receber e colocou ainda maior pressão sobre o francês, que entrou no encontro com uma dupla falta, perdendo o primeiro jogo de serviço, o que seria determinante para a história do set de abertura, fechado por Ruud (6-4) com um ás.

Pelo meio, Halys só por uma vez colocou Ruud em dificuldades, com o norueguês a salvar um ponto de break no oitavo jogo. Apesar de ter apenas 40% de primeiros serviços, sempre que o conseguia o tenista francês vencia o ponto, pelo que não voltaria a tremer.

FIRST FINAL OF THE YEAR!



Casper Ruud survives a classic against Quentin Halys, 6-4, 3-6, 7-6(2) to reach the final at the @EstorilOpen.



Back tomorrow to face Miomir Kecmanovic! pic.twitter.com/cocADn2zZp — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 8, 2023

Mesmo estando a defrontar um finalista de Roland Garros, depois de na ronda anterior ter eliminado Dominic Thiem, outro dos grandes especialistas de terra batida, Halys percebeu que, face à quantidade de ases e winners de direita, podia levar o encontro para um terceiro set caso fosse capaz de quebrar o serviço do adversário

E foi isso mesmo que aconteceu, com o "carrasco" do português Nuno Borges a aproveitar o primeiro break-point do segundo set para passar a comandar por 3-1. Casper Ruud, que no início do sexto jogo sentiu problemas físicos, esteve perto de devolver a "gentileza" e equilibrar a partida a 4-3. Mas Halys resolveu a situação com dois ases, chegando ao recorde de 16 num encontro deste torneio, para obrigar Ruud a tentar evitar o 6-2 no seu jogo de serviço.

Mas antes da decisão, Casper Ruud solicitou mesmo assistência médica, regressando para vencer o jogo seguinte, sem contudo, evitar a derrota por 6-3 no segundo set.

O registo de equilíbrio manteve-se na partida decisiva, animando no quinto jogo, em que depois de ter estado em vantagem por 40-0, Ruud teve de fazer uma maratona de vantagens para fechar (3-2) à quinta tentativa. Sem que ninguém cedesse, o encontro foi caminhando para um tiebreak que acabou por colocar Casper Ruud na final e de novo de volta ao quarto posto do ranking, por troca com Daniil Medvedev.