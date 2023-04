Três mortes em acidente de viação em Lousada

Na viatura acidentada seguia outra mulher que “sofreu ferimentos graves, com muitas fracturas”, segundo informação dos bombeiros.

Dois homens e uma mulher, todos com idades a rondar os 40 anos, morreram esta sexta-feira num acidente de viação em Nespereira, no concelho de Lousada, disse à Lusa o segundo comandante dos bombeiros locais, Carlos Correia.

O acidente ocorreu pelas 12h30, na Estrada Nacional 106, entretanto cortada ao trânsito em ambos os sentidos. O carro despistou-se e embateu contra um muro, acrescentou a mesmoa fonte.

Na viatura seguia outra mulher que "sofreu ferimentos graves, com muitas fracturas", e que foi conduzida ao Hospital São João, no Porto, indicou o bombeiro. Os quatro ocupantes da viatura tiveram de ser desencarcerados. As vítimas mortais "foram encontradas já em paragem cardiorrespiratória", disse.

A Estrada Nacional 106 esteve fechada ao trânsito durante cerca de duas horas, tendo sido reaberta a circulação pelas 14h30.