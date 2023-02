Acidentes de viação: mortes diminuíram 10% na UE face a 2019. Em Portugal, caíram 5%

Segundo dados preliminares, no ano passado mais de 20 mil pessoas perderam a vida em acidentes na UE. Em Portugal, número subiu 16% face a 2021 , mas recuou 5% em comparação com 2019.

O número de vítimas mortais de acidentes rodoviários na União Europeia (UE) em 2022 cresceu 3% face a 2021, mas recuou cerca de 10% em comparação com o ano anterior à pandemia, divulgou esta terça-feira a Comissão Europeia.

Em Portugal, o número de vítimas mortais em 2022 aumentou 16% face a 2021, mas recuou 5% em comparação com 2019.

De acordo com os dados preliminares publicados esta terça-feira pelo executivo comunitário, no ano passado cerca de 20.600 pessoas perderam a vida em acidentes de viação nas estradas da UE, "o que representa um aumento de 3% em relação a 2021, à medida que os níveis de tráfego recuperaram após a pandemia", mas, em comparação com 2019, o ano anterior à pandemia da covid-19, houve menos 2000 vítimas mortais (-10%).

Lembrando que o objectivo da UE e das Nações Unidas é de reduzir para metade o número de mortes na estrada até 2030, Bruxelas nota que os progressos estão a ser "muito lentos" e têm sido muito desiguais entre os Estados-membros.

As maiores descidas, superiores a 30%, registaram-se na Lituânia e na Polónia, tendo a Dinamarca registado também uma queda de 23%.

Em contrapartida, nos últimos três anos, o número de mortes na estrada em países como a Irlanda, a Espanha, a França, a Itália, os Países Baixos e a Suécia manteve-se bastante estável ou aumentou mesmo.