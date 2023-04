Harmonização: vinhos que casam com comida asiática

Quinta de Lourosa Espumante Bruto Rosé

Quinta de Lourosa

A cor e a intensidade frutada e floral fazem eco nas cores e no entusiasmo aromático do prato. A intensidade refrescante e a persistência do sabor nada receiam no despique com as muitas dinâmicas do prato.

Casa do Capitão Mor – Sobre Lias Reserva 2016

Quinta de Paços

Devido à curtimenta e tempo nas borras, o vinho ganhou várias camadas, do figo aos frutos secos, que funcionam com o umami e os caramelizados do prato. A persistência longa também não lhe fica atrás.

Casa de Vilacetinho Avesso e Loureiro 2018

Casa de Vilacetinho

A componente tropical do vinho e a boa estrutura, apoiadas em acidez salivante e deliciosa, fazem sobressair o brilho do vinho, quando o pad thai é fresco e com sabores de marisco ou com base em legumes.