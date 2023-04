Lucian Freud: a pintura da condição humana

Há artistas que parecem condenados a ter a sua obra subalternizada pelas características insólitas, escandalosas, míticas até, da sua biografia. Podemos andar para trás no tempo, e lembrar Caravaggio a fugir para Malta por ter assassinado alguém; Van Gogh e as estadias no hospital psiquiátrico; Picasso e as muitas mulheres; Francis Bacon e a dependência do álcool; e, para coroar esta lista, Lucian Freud, neto do fundador da psicanálise, frequentador da aristocracia como dos meios mais sórdidos da Londres do pós-guerra, amante de muitas mulheres, pai de muitos filhos e, talvez o mais escandaloso de tudo, literalmente pintor da carne nua e crua. Sem que isso, numa sociedade que ainda mantinha muito do puritanismo vitoriano, lhe colocasse qualquer problema.

