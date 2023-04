P24. Descentralização derrapa com a regionalização longe do horizonte

Neste P24 ouvimos o subeditor de Política do PÚBLICO, David Santiago.

Apesar dos atrasos na descentralização, o Governo espera fechar o processo nos próximos dois a três meses. A ideia inicial passava por concluir a transferência de competências, nas 22 áreas definidas em 2018, do Estado central para a esfera municipal até ao final de 2022, contudo, as dificuldades em áreas como a acção social e, sobretudo, a saúde impediram a concretização desse objectivo. Neste P24 ouvimos o subeditor de Política do PÚBLICO, David Santiago.

