Cidadãos sem médico de família: ministro recebeu “plano de emergência”

Há uma semana, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, recebeu um "plano de emergência", temporário, para mitigar o problema dos cidadãos sem médico de família atribuído. A proposta foi entregue a Manuel Pizarro durante uma visita à Via Verde Saúde Seixal, um projecto idealizado por profissionais de saúde e que arrancou no ano passado para dar uma resposta alternativa às pessoas que em Portugal não têm equipa de família (além de médico, enfermeiro e secretário clínico) atribuída nos centros de saúde. Em Março, de acordo com os últimos dados do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), eram já mais de 1,6 milhões.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt