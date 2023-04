China intensifica patrulhas de submarinos com armas nucleares, um desafio para os EUA

Relatório do Pentágono diz que pelo menos um submarino chinês com armas nucleares mantém-se permanentemente no mar.

A China está, pela primeira vez, a manter pelo menos um submarino com armas nucleares em permanência no mar, segundo um relatório do Pentágono – aumentando a pressão sobre os Estados Unidos e os seus aliados que tentam contrariar a ascensão do Exército de Pequim.