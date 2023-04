Como está organizada a Igreja Católica portuguesa

A Igreja Católica em Portugal abrange 20 dioceses, agrupadas em três províncias eclesiásticas (Braga, Évora e Lisboa), a que acresce a Diocese das Forças Armadas e de Segurança. Cada diocese é governada por um bispo, que responde directamente perante a Santa Sé, cujo representante diplomático em Portugal é o núncio apostólico D. Ivo Scapolo. Quanto às províncias eclesiásticas, sob cuja tutela as dioceses sufragâneas concertam, por exemplo, o valor dos donativos das missas e as taxas a cobrar por casamentos, baptizados ou funerais, a Arquidiocese de Braga agrega as dioceses de Aveiro, Bragança-Miranda, Coimbra, Lamego, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. A Arquidiocese de Évora agrega as dioceses do Algarve e de Beja. Por último, o Patriarcado de Lisboa, que é uma circunscrição eclesiástica semelhante às arquidioceses, mas com um “grau honorífico” diferente, agrega as dioceses de Angra do Heroísmo, Funchal, Guarda, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco, Santarém e Setúbal e Forças Armadas.