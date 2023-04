Cinco minutos para o Canto a Vozes de mulheres, às segundas-feiras na Antena 2

Já anunciada, estreia-se esta segunda-feira, na Antena 2, a rubrica radiofónica Vozes ao Alto - Fala de Mulheres, que pretende abordar de forma sistemática o canto de mulheres de matriz rural, a três ou mais vozes, um tradição ancestral já com pedido de inscrição, oficializado, na Lista Nacional do Património Cultural Imaterial. Emitido semanalmente, sempre às segundas-feiras, cada programa tem 5 minutos de duração e abre com um pequeno trecho de um tema de recolha, Tia Baptista, sobre o qual se ouve a voz de Isabel Silvestre (do grupo de Cantares de Manhouce e também cantora solista) dizendo: “Quer queiram quer não, ela já é património.”

Esta afirmação decorre da iniciativa, já com três anos, de fundar a Associação de Canto a Vozes – Fala de Mulheres, reunindo à data representantes de 360 cantadeiras de todo o país em Viana do Castelo. A fundação ocorreu num domingo, 1 de Março de 2020, e no ano seguinte, no dia 11 de Setembro de 2021, foi oficializado pedido de inscrição deste canto de mulheres de matriz rural na Lista Nacional do Património Cultural Imaterial, em São Pedro do Sul, na Beira Alta.

O programa de rádio que agora se inicia dá conta da evolução deste movimento, que já conta com um total de 63 grupos corais, juntando-se aos fundadores outros que a ela vão aderindo. Para ilustrar essa diversidade, “cada programa tem um convidado diferente”, diz ao PÚBLICO Margarida Antunes da Silva, que integra a associação e é fundadora do histórico grupo vocal Cramol, da Biblioteca Operária Oeirense. “No primeiro programa, a convidada é a presidente da associação, que vai falar do que queremos fazer para o futuro. E haverá sempre, no final, uma música, com a ficha técnica respectiva: que canção é, quem a canta, onde canta, etc.”

O programa Vozes ao Alto - Fala de Mulheres é emitido às 11h com repetição às 15h do mesmo dia. Entre os convidados para os primeiros programas, além da presidente da Associação de Canto a Vozes – Fala de Mulheres, Ana Maria Azevedo, encontram-se Isabel Silvestre, Rosário Pestana, Manuel Rocha, durante o mês de Abril. “Depois vamos intercalar com grupos, todos eles, e com o Conselho Consultivo, numa sequência ainda a determinar”, diz Margarida.